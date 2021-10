Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (08.10.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Ende der Handelswoche hätten die japanische ITOCHU Corporation und der skandinavische Wasserstoff-Spezialist Nel eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, kurz MoU) bekannt gegeben. Dem Vernehmen nach würden die beiden Unternehmen eine strategische Partnerschaft in der Wasserstoffindustrie prüfen.Im Rahmen des MoU sollten nun die Möglichkeiten des Wasserstoffgeschäfts ausgelotet, konkrete Projekte entwickelt und als künftiges Ziel die weltweite Ausweitung des Wasserstoffgeschäfts angestrebt werden.Die ITOCHU Corporation mit Sitz in Osaka zähle zu den größten japanischen Handelsunternehmen. Im bereits abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 habe die Gesellschaft rund 83,5 Milliarden Euro erlöst, unter dem Strich habe ein Gewinn je Aktie von umgerechnet 2,18 Euro in den Büchern gestanden. Es handle sich also um einen dicken Fisch, den Nel hier an der Angel habe.Wer bei Nel investiert ist, beachtet unverändert den Stopp bei 1,10 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2021)