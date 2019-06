Börsenplätze Nel-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nach der Explosion an einer Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo von Uno-X Hydrogen, einem Joint Venture an dem u.a. Nel beteiligt sei, würden die Untersuchungen nach der Ursache laufen. Von Unternehmensseite seien bis dato keine News zu verzeichnen. Dennoch sei die Verunsicherung groß, das zeige der Kurrückfall von 20 Prozent am gestrigen Handelstag.Nel sei seit Oktober 2017 auf der Kaufliste des AKTIONÄR. Aktienreport-Leser, die von Anfang an dabei sind und auf einen Stopp verzichtet hätten, lägen mit ihrer Position immer noch knapp 100 Prozent im Plus. Dennoch schmerze der Kursrutsch der letzten Tage.Die Erstempfehlung in DER AKTIONÄR aus Ausgabe 50/2017 zum Kurs von 0,34 Euro sei im gestrigen Handel bei 0,60 Euro nach der Explosion mit einem Gewinn von immerhin 76,5 Prozent ausgestoppt worden.Die Volatilität bei der Nel-Aktie sollte in den kommenden Tagen extrem hoch bleiben. Aktuell befindet sich der unverändert aussichtsreiche Wasserstoff-Hot-Stock auf der Beobachtungsliste, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link