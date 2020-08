Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.

Rund um den Globus würden nationale Wasserstoffstrategien Formen annehmen, um das Zukunftsthema nachhaltig voranzubringen. So auch in Nordamerika, wo der kanadische Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband (Canadian Hydrogen and Fuel Cell Association, CHFCA) ins Leben gerufen worden sei. Dem Konsortium sei vor Kurzem auch Nel beigetreten.

CHFCA bestehe aus Regierungsbehörden, Finanzorganisationen und anderen Interessengruppen, das sich auf die Förderung der Nutzung fortschrittlicher Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien und -produkte konzentriert, heiße es auf der Homepage. Dem Verband CHFCA würden z.B. auch Air Liquide Canada, Mercedes-Benz Canada, Hyundai Auto Canada und ITM Power angehören. Nel sei in Kanada kein unbeschriebenes Blatt. Im Mai 2019 habe HTEC eine Wasserstoff-Station beim norwegischen Player geordert.

In dieser Handelswoche habe die Nel-Aktie wieder Boden gutmachen können. Quartalszahlen über den Erwartungen und positive Analystenkommentare im Anschluss hätten dem Wert Schwung verliehen.