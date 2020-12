Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,263 EUR -3,95% (01.12.2020, 10:05)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

24,015 NOK -1,64% (01.12.2020, 10:11)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (01.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Wirtschaftsförderorganisationen der norddeutschen Länder hätten sich zur grünen Wasserstoffinitiative HY-5 zusammengeschlossen. Sie würden damit den Norden zur stärksten Zukunftsregion für grünen Wasserstoff machen wollen. Eine OECD-Studie bestätige, dass Norddeutschland besonders für den Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft geeignet sei, habe die Initiative mitgeteilt. Gute Voraussetzungen für Elektrolyse-Spezialisten wie Nel oder ITM Power.So besitze die Region einzigartige Standortvorteile zur Erzeugung erneuerbarer Energien und ein großes Abnahmepotenzial von grünem Wasserstoff - vor allen bei der Industrie. Entsprechend solle bis 2035 in Norddeutschland eine grüne Wasserstoffwirtschaft entstehen.Die Länder Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein vereine ein Höchstmaß an Erfahrung und Know-how im Bereich nachhaltiger Technologien und Energien sowie eine leistungsstarke Infrastruktur, habe die Initiative etwa mit Blick auf die Windenergie erklärt. Laut Norddeutscher Wasserstoffstrategie sollten schon 2025 mindestens 500 Megawatt Elektrolyseleistung zur Erzeugung von grünem Wasserstoff installiert sein, bis 2030 solle die Leistung auf mindestens fünf Gigawatt steigen.Zu den Standortvorteilen des Nordens hätten mehr als ein Dutzend Seehäfen mit Logistik- und Importterminals gezählt, die ihre Kapazitäten für den Import von Wasserstoff würden ausbauen wollen. Hinzu kämen eine Wasserstoffpipeline, geologische Untergrundformationen wie Speicherkavernen und eine ausgebaute Erdgasnetzinfrastruktur.Die Bewertungen sind jedoch schon enorm, investierte Anleger bleiben bei den spekulativen Werten mit hohem Momentum weiter engagiert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer das Risiko auf mehreren Schultern verteilen will, greift zum E-Wasserstoff Europa Index. (Analyse vom 01.12.2020)Mit Material von dpa-AFX