2,14 EUR +2,25% (20.11.2020, 09:34)



22,37 NOK +6,93% (19.11.2020, 16:25)



NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (20.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Norweger hätten zuletzt mehrere dicke Fische an Land gezogen. So habe beispielsweise eine Absichtserklärung mit Iberdrola (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B) unterzeichnet werden können, die auf eine Installation von über 200 Megawatt (MW) Elektrolyseurkapazität bis 2023 abziele. Nach dem starken Newsflow zuletzt habe Berenberg die Einschätzung für die Nel-Aktie überarbeitet. Die Analysten würden in einer aktuellen Studie das Rating "buy" bekräftigen, das Kursziel werde zudem um vier auf 26 Norwegische Kronen erhöht.Eine Bestellung könne den Auftragsbestand von Nel verdoppeln, heiße es. Komme Nel in den Genuss von Iberdrola-Aufträgen in Höhe von 90 Mio. Euro (Integrationskosten abgezogen), wären dies umgerechnet 961 Mio. Kronen und damit mehr als im dritten Quartal der gesamte Auftragsbestand von 939 Mio. Kronen.Iberdrola und Fertiberia würden laut Berenberg davon ausgehen, bis 2027 insgesamt 800 MW grüne Wasserstoffkapazität in Puertollano und Palos de la Frontera zu installieren. Nel könnte im Erfolgsfall weitere Großaufträge ergattern. Ebenfalls positiv: Die Konzentration auf Nikola werde reduziert.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät, bei der Nel-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 20.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link