Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (16.04.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nur noch wenige Stunden: Dann steige die Nikola World in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona. Könne Nikola-Motor-Chef Trevor Milton nach den vollmundigen Ankündigungen im Vorfeld auch liefern und die ganze Welt von den Brennstoffzellen-Trucks beeindrucken?Inwiefern Nel in den Genuss weiterer Aufträge komme, stehe in den Sternen. Die Börse spekuliere aber bereits darauf. Klar sei: Nikola Motor werde insgesamt fünf Produkte präsentieren.Die Spannung steige, die Kurse auch. Im heutigen Handel habe die Nel-Aktie vor dem Event die Marke von 6,20 NOK (Norwegische Kronen) durchbrochen und knapp darüber mit 6,22 NOK ein neues Rekordhoch markiert. Die Erwartungen seien mittlerweile sehr hoch. Einem Börsenwert von knapp 800 Mio. Euro stehe ein erwarteter Jahresumsatz von gut 60 Mio. Euro gegenüber. Das sollten sich investierte Anleger immer wieder vor Augen halten. Es gelte nach wie vor: Dabeibleiben, aber nie den spekulativen Charakter des Investments vergessen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: