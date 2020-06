Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,6575 EUR -1,04% (08.06.2020, 11:47)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

17,87 NOK -0,75% (05.06.2020)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (08.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Pure-Player Nel habe vor Kurzem mit einem Auftrag aus dem Hause Nikola im Gegenwert von 30 Millionen Dollar für Furore gesorgt. Doch nicht nur die Kooperation mit dem US-Start-up scheine zu fruchten. Auch in Südkorea kämen die Norweger erneut in den Genuss eines Auftrags für Wasserstoff-Stationen.Wie Nel zum Start in die neue Handelswoche bekannt gegeben habe, habe Hydrogen Energy Network (HyNet) drei weitere Wasserstoff-Tankstellen in Auftrag gegeben. Gegenwert: etwa vier Millionen Euro. HyNet habe sich auf die Fahnen geschrieben, bis 2022 100 Wasserstoff-Stationen in Südkorea zu errichten. Insgesamt würden die Koreaner ein Tankstellennetz von mehr als 300 Stationen bis 2022 aufbauen wollen.In der vergangenen Woche sei bereits die erste Nel-Wasserstoff-Tankstelle in Südkorea eröffnet worden. Weitere würden folgen. Das asiatische Land sei für Nel ein wichtiger Markt. Schließlich habe der einheimische Autobauer Hyundai große Wasserstoff-Ambitionen. Eine flächendeckende und funktionierende Infrastruktur gelte als Schlüssel für den nachhaltigen Durchbruch der Technologie.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der Nel-Aktie Gewinne laufen zu lassen, Neueinsteiger sollten einen klaren Rücksetzer abwarten. (Ausgabe vom 08.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link