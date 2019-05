Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,8152 EUR +7,97% (02.05.2019, 13:43)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,24 NOK +3,28% (30.04.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (02.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen könne einen weiteren Auftrag aus Südkorea verbuchen. Sechs Wasserstoff-Stationen sollten in diesem Jahr geliefert und installiert werden. Den Auftragsgegenwert beziffere Nel auf 8 Mio. Euro. Gut möglich, dass Nel in den kommenden Monaten in den Genuss weiterer Aufträge aus dem asiatischen Land komme.Die jüngsten Entwicklung habe nun auch die Analysten der SpareBank zu einer Kurszielerhöhung gezwungen. Die Analysten würden die Nel-Aktie bei 9,20 NOK (Norwegische Kronen) fair bewertet sehen. Noch weiter aus dem Fenster habe sich zuletzt Norne Securities mit einem Zielkurs von 11,95 NOK gelehnt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: