Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,807 EUR +0,39% (25.06.2021, 10:23)



Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

18,31 NOK -1,35% (25.06.2021, 10:11)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (25.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anfang dieser Handelswoche habe Nel eine Kooperation mit mehreren Unternehmen für eine fossilfreie Stahlproduktion gemeldet. Am Donnerstag sei die Bekanntgabe der nächsten Zusammenarbeit mit Howden, einem Hersteller von Gashandlinglösungen, gefolgt. Die Aktie notiere derweil am oberen Ende der Seitwärtsrange.Der Geschäftsbereich Nel Hydrogen Electrolyser habe einen Rahmenvertrag mit Howden unterzeichnet. Dabei gehe es um die Lieferung von Wasserstoff-Kompressoren für die Elektrolyseure von Nel.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist wolle die Kosten der Herstellung von grünem Wasserstoff auf 1,50 Dollar je Kilo reduzieren. Die nicht-exklusive Rahmenvereinbarung mit Howden sei hierbei ein wichtiger Schritt zur Erreichung des Kostenziels. Die beiden Unternehmen würden planen, eng zusammenzuarbeiten, um kostenreduzierende Kompressortechnik gezielt für die Elektrolyseure von Nel zu entwickeln.Die Nel-Aktie stehe nun kurz vor dem Sprung über die 18,65-Norwegische-Kronen-Marke. Damit würde das Papier des Wasserstoff-Spezialisten aus der seit Anfang Mai anhaltenden Seitwärtsphase ausbrechen. Die nächste charttechnische Hürde warte dann im Bereich der 20 Norwegische Kronen (1,97 Euro)."Der Aktionär" hält an seinem Kursziel von 2,50 Euro und dem Stopp bei 1,40 Euro fest, so Laurenz Föhn. (Analyse vom 25.06.2021)