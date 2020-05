Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,1135 EUR -1,11% (06.05.2020, 16:14)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,45 NOK +1,30% (05.05.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (06.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Am Donnerstag (7. Mai) werde das norwegische Unternehmen die Zahlen zum ersten Quartal 2020 veröffentlichen. Anleger könnten sich weiter auf rote Zahlen bei Nel einstellen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum würden Analysten aber erneut mit einer ordentlichen Steigerung beim Umsatz rechnen.Neben dem Zahlenwerk dürften v.a. weitere mögliche Aussagen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und dem US-Partner Nikola Motor stehen. Der wohl wichtigste Nel-Kunde wolle via Fusion mit der bereits gelisteten VectoIQ an die Börse. Das Start-up möchte den Deal noch im zweiten Quartal 2020 über die Bühne bringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: