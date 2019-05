Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (10.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Südkorea, Schweiz, Kanada und jetzt Großbritannien - die Lösungen von Nel seien rund um den Globus gefragt. Zur Wasserstoffversorgung einer Flotte von 20 Bussen sollten die Norweger eine Tankstelle liefern. Nel beziffere den Auftragsgegenwert auf 2,5 Millionen Euro, im Jahr 2020 sei die Auslieferung an London Bus Services Limited geplant.Darüber hinaus bleibe das Unternehmen weiter im Geschäft. Zehn Jahre lang nach der Installation der Wasserstoff-Station werde Nel für den Service und die Wartung verantwortlich sein. Das sei enorm wichtig für die Norweger, um auch in Sachen Dienstleistungen die Schlagzahl zu erhöhen. Denn das mache das Geschäft weniger schwankungsanfällig und sichere Nel kalkulierbare Einnahmen nach dem Aufbau der Station."Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Auftrag für unsere neue Bus-Wasserstoffstation-Lösung erhalten haben. Neben einer viel höheren Kapazität als bisherige Stationslösungen ermöglicht die Station eine Betankungszeit von bis zu 5 Minuten, die der von herkömmlichen Dieselbussen entspricht", so Jens Egholt Rasmussen, Vertriebsleiter Fueling bei Nel."Der Aktionär" erhoffe sich nach dem Auftrag in den kommenden Monaten auch Neuigkeiten, was das H2BusEurope-Projekt angehe.Die Nel-Aktie könne nach dem Auftrag wieder zulegen und nähere sich dem Rekordhoch bei 8,69 Norwegische Kronen (NOK).Neueinsteiger sollten einen klaren Kursrücksetzer abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.05.2019)