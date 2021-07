Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (30.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel schließe weiter fleißig neue Aufträge und Kooperationen ab. Die Entwicklung der Aktie sei die letzten Monate allerdings schwach. Wie stehe es um den Titel und welche Argumente würden für eine positive Entwicklung sprechen?Erst vor einer Woche habe Nel einen weiteren Erfolg vermeldet, als sie dem PosHYdon Konsortium beigetreten seien. "Nel sieht Wasserstoff aus Offshore-Wind als einen wichtigen Zukunftsmarkt mit enormem Wachstumspotenzial in den nächsten 5 bis 10 Jahren und wir freuen uns sehr, Teil dieser Teil dieses einzigartigen Projekts zu sein, um das Potenzial unserer PEM-Technologie in dieser einzigartigen Anwendung zu zeigen", so Filip Smeets, Leiter der Elektrolyseur-Sparte von Nel zu dem Vorhaben. Durch den kontinuierlichen Ausbau der Kooperationen und Vertriebstätigkeit steigere Nel die Auftragslage kräftig. Der Auftragsbestand wachse in ersten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 83 Prozent.Ein weiterer Punkt, der für die Nel-Aktie spreche, seien die Analystenbewertungen. Die 21 Analysten-Ratings im Bloomberg-Terminal würden ein durchschnittliches Kursziel für die nächsten zwölf Monate von 22,50 Norwegische Kronen nennen. Vom aktuellen Niveau entspreche dies einem Kurspotenzial von 32 Prozent.Die langfristige Aussicht bei der Aktie von Nel bleibe vielversprechend. Risikofreudige Anleger mit einem langen Atem könnten daher die momentane Schwäche für einen Einstieg nutzen. Der Stopp wird bei 1,40 Euro platziert, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 30.07.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nel.