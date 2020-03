Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,774 EUR -10,00% (12.03.2020, 09:35)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

9,46 NOK -2,87% (11.03.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (12.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der wohl wichtigste Kunde des orwegischen Unternehmens, Nikola Motor, habe vor Kurzem mit der geplanten Fusion mit VectoIQ und einem damit verbundenen Börsengang für Furore gesorgt. Die aktuelle Unternehmenspräsentation offenbare einige ehrgeizige Pläne des Firmenlenkers Trevor Milton, darunter auch weitere Details zum geplanten Wasserstofftankstellennetz. Für Nel stehe viel auf dem Spiel. In der hohen Börsenbewertung des Wasserstoff-Spezialisten sei bereits ein Schuss Fantasie in Form von neuen Nikola-Aufträgen enthalten.Im Juni 2018 habe Nel von Nikola Motor einen milliardenschweren Auftrag zur Lieferung von 448 Elektrolyseuren mit Tankstellenequipment erhalten. Setze das US-Unternehmen weiter auf die Norweger und der Ausbau der Infrastruktur gehe wie geplant voran, könnte Nel weitere Aufträge an Land ziehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: