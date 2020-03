Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,961 EUR -8,91% (06.03.2020, 11:54)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

10,88 NOK -4,81% (05.03.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (06.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel habe im Rahmen der Zahlen zum vierten Quartal 2019 beim Umsatz positiv überrascht. Norne Securities habe die Zahlenvorlage im Anschluss zum Anlass genommen, um das Kursziel für die Nel-Aktie zu überarbeiten. Analyst Tomas Skeivys habe das Kursziel von 11,95 auf 15 NOK (Norwegische Kronen) angehoben. Laut Skeivys sei die lang erwartete Nachricht der Firma Nikola Motors wahrscheinlich nicht weit weg.Die frische Kaufempfehlung von Norne Securities könne die Nel-Aktie im schwachen Gesamtmarkt stützen. Es bleibe dabei: Das norwegische Unternehmen müsse in den kommenden Quartalen weitere lukrative Aufträge ergattern und sich sukzessive der Gewinnschwelle nähern. Denn den Kursen sei bereits jede Menge Fantasie eingepreist, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2020)Börsenplätze Nel-Aktie: