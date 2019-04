Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen könne einen Haken an die Nikola World machen. Das Event von Nikola Motor sei ohne Aufreger über die Bühne gelaufen, die Nel habe die Show genutzt, um sich und die Wasserstoff-Technologien zu präsentieren. Nun richte sich der Blick nach vorn - das Management habe Großes vor und die nötigen liquiden Mittel dafür eingesammelt.Nel schreibe weiterhin rote Zahlen. Nicht ungewöhnlich für ein Wasserstoff-Spezialisten, der zunächst den Fokus auf Wachstum und neue Märkte lege. Dafür brauche das Unternehmen die tatkräftige Unterstützung seitens der Aktionäre. Wie dem vor Kurzem veröffentlichtem Geschäftsbericht 2018 zu entnehmen sei, habe Nel Ende des Fiskaljahres liquide Mittel i.H.v. 349,7 Mio. NOK (Norwegische Kronen, rd. 36,4 Mio. Euro) verfügt. Via Privatplatzierung hätten die Norweger weitere 462,7 Mio. NOK eingesammelt. Darüber hinaus habe Nel eine Kapitalerhöhung für die anderen Aktionäre durchgeführt. Im Rahmen dieser Kapitalmaßnahme sollten dem Unternehmen in Kürze weitere 68,1 Millionen Kronen Mio. NOK zufließen.Nel könne größere Projekte nur mit Kapazitätserweiterungen stemmen. Dafür habe das Unternehmen mit der Wasserstofftankstellenfertigung im dänischen Herning (300 Stück pro Jahr) und der Elektrolyseur-Produktionsstätte in Notodden die Basis gelegt. Nel müsse aber den Worten auch Taten folgen lassen. Es sei unumstritten, dass der Wasserstoff-Spezialist mittlerweile an der Börse eine ambitionierte Bewertung erreicht habe. Aktuell konsolidiere die Aktie auf hohem Niveau, es bestehe kein Handlungsbedarf. Investierte Anleger könnten weiter dabei bleiben, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: