Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (27.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Kaum zu glauben: Wie aus dem Nichts scheine die Parteienlandschaft in Deutschland das Thema "Wasserstoff" für sich zu entdecken. Es sei an der Zeit! DER AKTIONÄR sei davon überzeugt: Der vielseitige Energieträger werde in den Zeiten von Erneuerbaren Energien und Klimaschutzzielen immer wichtiger. Denn "grüner" Wasserstoff aus diesen Energiequellen könne sowohl in der Industrie als auch in der Mobilität von morgen eine gehörige Rolle spielen. Ein möglicher Profiteur: Nel aus Norwegen.Wie das "Handelsblatt" berichte, wolle Berlin die Wasserstoff-Forschung beschleunigen."Das CO2-Vermeidungspotenzial von Wasserstoff ist riesig", zitiere die Zeitung die CDU-Politikerin Anja Karliczek, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung verantworte. Das gelte sowohl für den Einsatz in Verbrennungsmotoren als auch in der Chemie- und der Grundstoffindustrie. "Hier könnten wir einen großen Hebel ansetzen", so Karliczek.Die Explosion an einer Wasserstoff-Tankstelle bei Norwegen habe die Nel-Aktie implodieren lassen. Der Elektrolyse-Spezialist untersuche den Vorfall, habe jedoch die Kerntechnologie als Ursache für den Vorfall nach vorläufigen Untersuchungen ausschließen können. Doch noch sei Nel nicht aus dem Schneider.Die Nel-Aktie bleibe heiß. Engagierte Anleger sollten die Position bei der Nel-Aktie mit einem Stopp bei 0,44 Euro absichern. (Analyse vom 27.06.2019)