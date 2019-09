Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,8195 EUR +2,69% (23.09.2019, 11:43)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,95 NOK -0,38% (20.09.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (23.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.In China gebe es in Sachen Brennstoffzellen-Mobilität und Wasserstoff-Infrastruktur viel Bewegung. Kein Wunder, dass auch Nel in diesem aussichtsreichen Markt Fuß fassen wolle. Der Firmenlenker des norwegischen Unternehmens, Jon André Løkke, werde auf dem Fuel Cell Vehicle Congress (FCVC) im chinesischen Rugao präsent sein - mit anderen Hochkarätern der Branche.Die Nel-Aktie bleibe die aussichtsreichste Wette auf den Durchbruch der Wasserstoff-Technologie in allen Bereichen. Das Management rund um Firmenlenker Løkke müsse aber in den kommenden Wochen die hohe Bewertung mit weiteren lukrativen Aufträgen oder spannenden Projekten unterfüttern. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben. Der Stopp sollte auf 0,58 Euro angehoben werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: