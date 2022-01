Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,438 EUR -0,90% (07.01.2022, 11:19)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,40 NOK +0,45% (07.01.2022, 11:05)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (07.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Nel werde ab Mitte des Jahres 2022 von einem neuen Manager geleitet. Nach über fünf Jahren werde CEO Jon André Løkke seinen Posten für Håkon Volldal räumen, der vom norwegischen Unternehmen Q-Free wechsle. Auch dort agiere Volldal bereits als Vorstandsvorsitzender.Mitte 2021 habe Løkke dem Vorstand bereits mitgeteilt, dass es an der Zeit sei, einen Nachfolger für ihn zu finden. Der Prozess sei nun abgeschlossen. Håkon Volldal, der derzeit CEO von der in Trondheim ansässigen Q-Free sei, bringe demnach umfangreiche Erfahrungen von McKinsey & Company sowie aus verschiedenen Führungspositionen bei Tomra Systems mit.Løkke wechsle dann in den Aufsichtsrat von Nel und werde bis zum Wechsel an der Spitze des Unternehmens bleiben. Die Aktie reagiere in einem schwachen Gesamtmarkt mit einem Kursrückfall.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät den Stopp bei 1,35 Euro zu beachten! (Analyse vom 07.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link