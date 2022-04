Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,518 EUR -3,59% (25.04.2022, 20:36)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,48 NOK -4,92% (25.04.2022, 17:15)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (25.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.In einem allgemein sehr schwachen Marktumfeld sei es auch mit den Anteilscheinen von Nel heute deutlich bergab gegangen. So hätten sich die Aktie des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten um rund fünf Prozent verbilligt. Nach Ansicht der Experten der Privatbank Berenberg stelle das aktuelle Kursniveau allerdings eine gute Kaufchance dar.So habe Analyst James Carmichael das Kursziel für die Nel-Papiere von 18 auf 20 Norwegische Kronen (umgerechnet 2,07 Euro) erhöht. Dies entspreche ausgehend vom aktuellen Kursniveau einem Aufwärtspotenzial von 38 Prozent. Das Anlagevotum laute unverändert "buy". Carmichael habe erklärt, dass ihm ein Besuch der Produktion in Herøya die Automatisierungsvorteile des Unternehmens noch einmal verdeutlicht habe. Er habe indes die Ergebnisprognosen an die Effekte der jüngsten Kapitalerhöhung sowie der leicht veränderten Marktanteilserwartungen für Nel angepasst.Nel befinde sich zweifelsohne in einer guten Position, um vom potenziellen Wasserstoff-Boom rund um den Globus zu profitieren. Allerdings seien schon einige Vorschusslorbeeren eingepreist, es brauche in den kommenden Wochen und Monaten größere Aufträge, um der Bewertung dauerhaft gerecht zu werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: