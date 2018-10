Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das Nel-Management befinde sich weiterhin in Asien. Nachdem CEO Jon André Løkke bereits mit einer norwegischen Delegation in China unterwegs gewesen sei, habe er seine Reise in Japan fortgesetzt und einen Vortrag über Wasserstoff auf dem Hydrogen Energy Ministerial Meeting gehalten. Dort habe der Nel-Vorstand u.a. die Herausforderungen und Möglichkeiten rund um den Energieträger erläutert. Für Nel Hydrogen seien solche Veranstaltungen von enormer Bedeutung. Schließlich wachse damit der Bekanntheitsgrad des norwegischen Unternehmens, aber auch die schier endlosen Anwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff würden damit stärker in den Fokus von Wirtschaft und Politik rücken.Nel Hydrogen gehöre zu den spannendsten Aktien im Wasserstoff-Sektor. Unterfüttert werde dies durch das jahrzehntelange Know-how und die weltweit gefragten Technologien im Bereich Wasserstoff-Tankstellen und Elektrolyse. Größere Kursrücksetzer würden spekulative Kaufgelegenheiten bleiben, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2018)Börsenplätze Nel-Aktie: