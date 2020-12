Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,227 EUR -2,02% (02.12.2020, 18:32)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

23,38 NOK -4,02% (02.12.2020, 16:28)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (02.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe vor einigen Wochen eine Absichtserklärung mit Iberdrola unterzeichnet. Dass der spanische Konzern in Sachen Wasserstoff mächtig Gas geben wolle, untermauere die Unternehmenspräsentation vom Capital Markets Day von Anfang November diesen Jahres. Demnach sei "grüner" Wasserstoff eine "neue Wachstumschance" für Iberdrola. Zur Strategie würden dem Vernehmen nach auch industrielle Allianzen mit führenden Unternehmen gehören.Mittlerweile setze Iberdrola auch auf das Know-how von Nel. Die Zusammenarbeit ziele auf die Entwicklung einer umweltfreundlichen Wasserstoffproduktionsanlage mit einer Kapazität von mehr als 200 Megawatt (MW) in Spanien bis 2023 ab. Darüber hinaus sei die gemeinsame Entwicklung einer grünen Wasserstofftechnologie-Wertschöpfungskette in Spanien angedacht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: