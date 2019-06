Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,714 EUR +8,51% (07.06.2019, 12:42)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

6,41 NOK -6,90% (06.06.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (07.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Volatilität bei der Nel-Aktie bleibe extrem hoch nach der scharfen Korrektur von über 35%. Nach mehreren verlustreichen Tagen, hauptsächlich ausgelöst durch die Platzierung von Aktienpaketen durch Großaktionäre, scheine das Papier des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten zumindest mit einer charttechnischen Gegenreaktion wieder Boden gutzumachen - v.a. habe eine wichtige Unterstützungszone bei 6,20 Norwegische Kronen (März-Hoch) respektive 6,25 Norwegische Kronen (April-Hoch) dem Verkaufsdruck (vorerst) standgehalten.Operativ habe sich bei Nel nichts verändert, im Gegenteil. Könne das Management die vielen angestoßenen Projekten auch in lukrative Aufträge ummünzen, dürfte sich das auch wieder in steigenden Notierungen bei der Nel-Aktie widerspiegeln, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: