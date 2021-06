Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (15.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Aktien von vielen Wasserstoff-Pure-Playern stünden seit einigen Wochen nicht mehr hoch im Anlegerkurs. Auch die Papiere des Anleger-Lieblings Nel notiere derzeit rund 50 Prozent unter dem im Januar erreichten Rekordhoch bei 3,40 Euro. Frischen Rückenwind könnte es am Dienstag jedoch von Analystenseite geben.Die kanadische Bank RBC habe die Bewertung der Papiere von Nel ASA bei einem Kursziel von 27 Norwegische Kronen (2,68 Euro) mit "outperform" aufgenommen. Die Norweger seien klarer Marktführer im Bereich Grüner Wasserstoff, so Analyst Erwan Kerouredan. In diesem Bereich winke immenses Wachstum.Anfang Mai sei die Nel-Aktie schwer unter die Räder gekommen. Seitdem arbeite der Wert an einer charttechnischen Bodenbildung. Mit einem nachhaltigen Sprung über die Widerstandszone bei gut 1,80 Euro würde sich das Bild wieder aufhellen.Trader respektive Neueinsteiger sollten das Kaufsignal abwarten. Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 1,40 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2021)Mit Material von dpa-AFX