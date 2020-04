Börsenplätze Nel-Aktie:



0,8802 EUR -2,09% (01.04.2020, 09:06)



10,35 NOK +0,58% (31.03.2020)



NO0010081235



A0B733



D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (01.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nach einer Förderung vom Energieministerium der Vereinigten Staaten (DOE) könne die norwegische Nel einen frischen Auftrag vermelden. Für die noch im Konzernverbund von United Technologies agierende Collins Aerospace sollten die Norweger PEM-Elektrolyseur-Zellstapel im Wert von etwa 1,6 Millionen Dollar liefern.Die Auslieferung erfolge im Rahmen eines Exklusivvertrags. Die Elektrolyseur-Stacks von Nel würden dem Vernehmen nach lebenswichtigen Sauerstoff für die Besatzungen der US-amerikanischen und britischen Marine auf mehreren Atom-U-Booten produzieren.Wie Nel ebenfalls mitgeteilt habe, sei die Gesellschaft in diesem Jahr bereits in den Genuss zwei weiterer Aufträge für die US-Marine gekommen. Damit summiere sich der Wert der drei Order auf 3,1 Millionen Dollar.Nel zähle unverändert zu den spannendsten Werten im Wasserstoff-Sektor. Anleger sollten allerdings nie den spekulativen Charakter aus den Augen verlieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link