Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (26.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das Nel-Spin-off Everfuel sei seit einigen Wochen an der Börse handelbar. Die liquiden Mittel, die die Gesellschaft mit dem Listing eingenommen habe, würden zielgerichtet investiert. So strebe Everfuel nun eine Mehrheitsbeteiligung an H2 Fuel Norway an, welches wiederum eine Tochtergesellschaft von Nel sei.Nel habe bisher die volle Kontrolle über H2 Fuel Norway. Mit einer neuen Absichtserklärung mit Everfuel sollten die Mehrheitsverhältnisse neu geregelt werden und die Tochter im Anschluss unter dem Namen Everfuel Norway Retail AS firmieren.Everfuel wolle 26 Millionen Norwegische Kronen (2,47 Millionen Euro) in die Hand, um 51 Prozent von H2 Fuel Norway zu übernehmen. Die Strategie von Everfuel Norway Retail werde darin bestehen, die Ressourcen zu bündeln und Wasserstofftankstellen in Norwegen, beginnend in Oslo, zu bauen, zu besitzen und zu betreiben, heiße es von Unternehmensseite. Die Transaktion solle im Dezember abgeschlossen sein.Nach einem "Stotter-Start" am ersten Handelstag habe die Everfuel-Aktie kräftig an Fahrt aufgenommen. Leser, die der Kaufempfehlung kurz nach dem Listing gefolgt seien, lägen bereits rund 60 Prozent im Plus. Der Wert sei auf dem aktuellen Niveau eine Halteposition.Gleiches gilt für die Aktie von Nel, die zuletzt dank eines positiven Newsflows wieder an Aufwärtsdynamik gewonnen hat, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.11.2020)