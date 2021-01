Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Mit rund 700 Millionen Euro wolle die Bundesregierung bis 2025 die Forschung im Bereich Wasserstoff weiter ankurbeln. Konkret gehe es um die Serienherstellung sogenannter Elektrolyseure. Da wo die Regierung hin wolle, seien Nel und ITM Power bereits. Beide Unternehmen hätten in den letzten Jahren die Kapazitäten merklich erweitert und den Weg zur Massenfertigung geebnet.Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) habe am Mittwoch in Berlin drei Leitprojekte vorgestellt, die gefördert werden sollten. Sie seien im Rahmen eines Ideenwettbewerbs ausgewählt. Mehr als 230 Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft würden sich laut Ministerium daran beteiligen.Elektrolyseure würden in einer Wasserstoffwirtschaft eine Schlüsselrolle einnehmen. Das seien Geräte, in denen mithilfe von Strom - hier vorzugsweise Öko-Strom - Stoffe umgewandelt würden, etwa Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Ziel sei es, deutsche Unternehmen dabei zum "Ausrüster der Welt" zu machen, so Karliczek. Der Bereich könne zu einem Jobmotor werden. Ein zweites Großprojekt solle sich der Erzeugung von Wasserstoff durch Windenergie auf dem Meer widmen und das dritte dem sicheren Transport von Wasserstoff, etwa über Hochdruckbehälter oder durch Gasleitungen. Die drei Leitprojekte sollten im Frühjahr ihre Arbeit aufnehmen.Während sich Deutschland noch in der Startphase befinde, hätten die europäischen Wasserstoff-Vertreter ITM Power und Nel die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt. Beide Gesellschaften hätten in den letzten Jahren massiv in die Technologie und Kapazitäten investiert.Die Nachfrage nach Elektrolyseuren sollte in den kommenden Jahren durch die Decke gehen. Denn immer mehr Länder würden ihre nationalen respektive internationalen Wasserstoffvorhaben offen legen. Allerdings sei diese Fantasie in den Kurse von Nel und ITM Power bereits klar eingepreist. "Aktionär"-Leser hätten mit beiden Aktien in den letzten Jahren eine Verzehnfachung erreichen können.Neueinsteiger greifen nicht mehr zu, so Michel Doepke. Zuletzt hat "Der Aktionär" zu Gewinnmitnahmen geraten. (Analyse vom 15.01.2021)