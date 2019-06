Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (14.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Fankhänel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Mit einem Plus von über 90% bis Mai habe das norwegische Unternehmen seit Jahresbeginn zu den Top-Performern gehört. Vor ein paar Tagen habe diese Rally ein jähes Ende gefunden, als eine Wasserstofftankstelle in der Nähe von Oslo explodiert sei und zwei Großinvestoren ihren Ausstieg angekündigt hätten.Die Nel-Aktie habe den GD 50 bereits unterschritten, was allein ein starkes Verkaufssignal für Anleger darstelle. An der 200 Tagelinie sei der Kurs aber in den letzten Tagen abgeprallt. Sollte diese Marke von 5,20 NOK (Norwegische Kronen) unterschritten werden, sei ein Kursrutsch wahrscheinlich. Die nächste Unterstützung wäre in diesem Fall bei 4 NOK. Der nächste Wiederstand verlaufe bei 6 NOK.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: