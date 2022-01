Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,2955 EUR -2,26% (21.01.2022, 13:56)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,02 NOK -3,20% (21.01.2022, 13:41)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (21.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel habe im Wochenverlauf weiter an Wert verloren. Nun sei ein erster Erholungsversuch an einer wichtigen Unterstützung gestartet worden. Die Lage bleibe dennoch kritisch, da das Abwärtsmomentum weiterhin stark ausgeprägt sei. Damit Anleger keinen Schiffbruch erleiden würden, sollten sie jetzt diese Marken auf dem Schirm haben.Die Korrektur schreite weiter voran und die Nel-Aktie habe seit dem November-Hoch bei 20,44 NOK (Norwegische Krone) rund 36 Prozent an Wert verloren. Am Mittwoch sei der Kurs kurzzeitig bis auf 12,45 NOK an der Heimatbörse in Oslo abgesackt. Durch die sich plötzlich aufhellende Stimmung am gestrigen Donnerstag habe der Titel wieder den Sprung über die Unterstützung bei 12,81 NOK gemeistert.Zum Wochenausklang notiere die Nel-Aktie wieder leichter, da Anleger vor dem Wochenende keine neuen Risiken eingehen möchten. Dennoch notiere der Kurs oberhalb der 13-NOK-Marke, was als erstes positives Zeichen gewertet werden könne.Der Wasserstoff-Sektor stehe seit Wochen unter Druck. Hohe Bewertungen und die Zinsangst würden auf die Stimmung drücken. Die Nel-Aktie unternehme nun einen ersten Stabilisierungsversuch, aber die nächste Handelswoche werde erst zeigen, ob die Unterstützung standhaft bleibe.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nel.