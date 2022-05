Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,4405 EUR +2,16% (05.05.2022, 08:43)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,55 NOK +0,37% (05.05.2022, 08:50)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (05.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel habe vor Kurzem seine vollautomatisierte Fertigungsstätte für alkalische Elektrolyseure auf der Halbinsel Herøya eröffnet. Nun gelte es, die jährliche Fertigungskapazität von 500 Megawatt auszuschöpfen. Hier dürfte in Zukunft auch ein Auftrag für einen indischen Kunden abgearbeitet werden.Im Konkreten handele es sich um eine Order für einen alkalischen Elektrolyseur, der Wasserstoff für die Fertigung von oleochemischen Produkten liefern solle. Gegenwert: zwei rund zwei Millionen Euro. Die Auslieferung sei für Mitte 2023 vorgesehen."Dieses Projekt bietet die Möglichkeit, eine Elektrolyseurlösung zu präsentieren, die zuverlässigen und kostengünstigen Wasserstoff für die Produktion von Oleochemikalien liefert. Wir freuen uns sehr, mit einem etablierten und angesehenen Marktführer in diesem Bereich zusammenzuarbeiten", so Tom Skoczylas, Vertriebsleiter von Nel Hydrogen US.Einmal mehr ein überschaubarer Auftrag für Nel. Um den Börsenwert von gut zwei Milliarden Euro auf Dauer zu rechtfertigen, müssten die Norweger langsam dickere Fische an Land ziehen. Frische Zahlen werde Nel indes am 11. Mai vorlegen.Neueinsteiger warten vorerst mit einem neuen Engagement auf der Long-Seite ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer investiert ist, sollte den Stopp bei 1,25 Euro beachten. (Analyse vom 05.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link