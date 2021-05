Anleger, die die Wasserstoff-Karte spielen wollen, aber nicht auf ein Pferd setzen möchten, können mit dem E-Wasserstoff Europa Index am aufstrebenden Megatrend partizipieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". In diesem seien neben Nel, ITM Power, Air Liquide und Linde mit Johnson Matthey, PowerCell, McPhy, Cell Impact, SFC Energy und Hexagon Purus viele weitere Player aus dem Wasserstoff-Sektor vertreten. (Analyse vom 31.05.2021)



31.05.2021



NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (31.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Mit Milliardengeldern wolle die Bundesregierung auf dem Weg zu mehr Klimaschutz den grundlegenden Umbau in der Wirtschaft unterstützen. Es gehe um neue Energieträger - und es sollten Arbeitsplätze gesichert werden, beispielsweise in der Stahlindustrie. 62 deutsche Projekte sollten sich an einer großen europäischen Wasserstoff-Allianz beteiligen."Wir machen damit einen großen Schritt auf dem Weg hin zur Klimaneutralität unserer Wirtschaft", habe Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag in Berlin gesagt. Besonders in der Stahl- und in der Chemieindustrie könnten durch die Wasserstoffprojekte jährlich mehrere Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Durch die europäische Initiative würden massive Investitionen auch von privaten Trägern in die Zukunftstechnologie angestoßen, insgesamt gehe es um 33 Milliarden Euro.Ziel der EU sei es, bei der Wasserstofftechnologie weltweit führend zu werden. Dafür sollten die Kräfte gebündelt werden, so Altmaier. "Das sichert Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze." Der Minister habe die Bedeutung des Umbaus in der Stahlindustrie betont, die für sieben Prozent des CO2-Ausstosses in Deutschland stehe.Geplant sei auf EU-Ebene ein sogenanntes IPCEI-Projekt - das seien wichtige strategische Vorhaben. Ein solches gebe es etwa bereits zum Aufbau einer Batteriezellenfertigung. Die deutschen Projekte würden nun an die EU gemeldet. Ziel sei es laut Bundesministerien, dass die Projekte noch in diesem Jahr von der EU-Kommission beihilferechtlich genehmigt werden könnten.Die Investitionen in Milliarden-Euro-Höhe könnten europäischen Wasserstoff-Playern in die Karten spielen. Dazu würden u.a. die Elektrolyse-Spezialisten Nel und ITM Power zählen. Aber auch Industriegase-Riesen wie Linde oder Air Liquide könnten sich ein Stück vom Kuchen sichern.