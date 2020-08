Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Kampf gegen Emissionen gehe auch unabhängig von der Coronakrise weiter. In Schweden verfolge "Der Aktionär" seit längerem ein hochspannendes Projekt, bei dem Nel den dafür notwendigen Elektrolyseur beisteuere. Es handele sich um "HYBRIT" - ein Vorhaben mit Gamechanger-Potenzial.Im Jahr 2016 bereits hätten sich SSAB, LKAB and Vattenfall zusammengefunden, um eine emissionsfreie Stahlproduktion in Schweden auf die Beine zu stellen. Dem Vernehmen nach hätten nun Versuche mit fossilienfreien Brennstoffen im Pelletwerk von LKAB im Rahmen der HYBRIT-Initiative zu erfolgreichen Ergebnissen geführt. Das berichte Automotive World.Das Ziel des Projekt sei es, bis 2035 eine emissionsfreie Lösung zur Stahlproduktion zu entwickeln. Damit könnten in Schweden die Kohlenstoffdioxid-Emissionen um 10% und in Finnland um 7% reduziert werden. Aktuell befinde sich das Projekt aber noch in der Pilotphase. Eine Schlüsselkomponente könnte dabei die Elektrolyse einnehmen. Nel sei als Spezialist in diesem Bereich seit Jahrzehnten aktiv und könne auf eine gehörige Erfahrung zurückgreifen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: