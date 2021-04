Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (21.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Wochenstart im Wasserstoff-Sektor sei wie das allgemeine Marktumfeld schwach gewesen. Die Nel-Aktie habe am Dienstag die schmale Range nach unten verlassen und sei bis an die nächste Unterstützung gefallen. Diese charttechnischen Marken seien jetzt für Trader von Bedeutung.Am Dienstag sei die Unterstützung bei 24,20 NOK (norwegische Kronen) nach unten durchbrochen worden. In den ersten Handelsstunden am Mittwoch sei die Nel-Aktie im aktuell schwachen Marktumfeld bis auf den GD200 zurückgefallen. Wichtig sei jetzt, dass die Unterstützung am GD200 bei 23,23 NOK nicht nachhaltig unterschritten werde. Falls der Kurs weiter falle, drohe eine Verbilligung bis 21,10 NOK.Weitere Unterstützung liefere das Volume-Peak. Im Preisbereich zwischen 23 bis 25 NOK seien in den letzten Monaten sehr viele Aktien gehandelt worden. Diese Handelsspanne werde daher von den Anlegern attraktiv und fair bewertet.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nel.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwi-ckelt und hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenz-vereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Bör-senmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.