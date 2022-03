Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,7605 EUR -1,65% (23.03.2022, 10:03)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

17,125 NOK -2,50% (23.03.2022, 09:50)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (23.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Bereits am Montag dieser Handelswoche hätten die Norweger einen weiteren Auftrag verbuchen können. Auftraggeber sei ein französisches Unternehmen aus dem Bereich der Wasserstoffmobilität. Über den Gegenwert der Order hätten die beiden Partien jedoch Stillschweigen vereinbart.Im Konkreten handle es sich beim Auftraggeber um HysetCo. Die Gesellschaft besitze die weltweit größte Flotte von Wasserstoff-Taxis, die in der Region Paris auf den Straßen unterwegs seien. Nel solle Module für eine Wasserstoff-Station liefern, die in Le Bourget errichtet werde. Die Inbetriebnahme sei für das Jahr 2022 vorgesehen."Wir freuen uns, dass wir von HysetCo als Lieferant für die Ausrüstung Wasserstofftankstellen ausgewählt wurden und wir freuen uns darauf, HysetCo bei der Entwicklung der Wasserstoffmobilitätsinfrastruktur in Frankreich zu unterstützen", so Martin Pfandl, Sales and Business Development Director EMEA bei Nel Hydrogen Fueling.Wer investiert ist, bleibt bei dem spekulativen Titel an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link