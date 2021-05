Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



1,69 EUR -5,90% (12.05.2021, 13:32)



16,73 NOK -5,35% (11.05.2021)



NO0010081235



A0B733



D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (12.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der ganze Wasserstoff-Sektor sei seit Anfang Februar massiv gebeutelt worden. Nachdem es bei der Nel-Aktie im April noch nach Erholung ausgesehen habe, sei vor rund zwei Wochen die nächste Kursschlappe gefolgt. Aus charttechnischer Sicht sehe es daher im Moment recht übel aus. Darauf sollte man jetzt besonders achten.Nach dem enorm starken Abverkauf zwischen Februar und Ende März sei es im Bereich von 21 Norwegische Kronen (NOK) zu einem Rebound gekommen. Die Nel-Aktie habe einen Erholungsversuch gewagt, sei aber am GD100 bei 26,50 NOK abgeprallt und habe in Form eines abfallenden Dreiecks konsolidiert.Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen am 4. Mai habe der Kurs jedoch diese Formation bei 23,50 NOK nach unten aufgelöst und noch am gleichen Tag die Unterstützungen an der 200-Tage-Linie bei 23,33 NOK und den Support bei 31 NOK unterschritten. Inzwischen stehe der Kurs an der Unterstützungszone, die zwischen 16,50 und 17,20 NOK verlaufe, sowie an der unteren Begrenzung einer stark gehandelten Preiszone.Aktuell würden der Nel-Aktie die Impulse fehlen. Auch das Chartbild sei nach wie vor angeschlagen. Langfristig sei das Unternehmen trotz der immer noch hohen Bewertung allerdings gut aufgestellt.Ausnahmslos risikobewusste Anleger sollten wieder eine erste Position eingehen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 1,40 Euro sei allerdings Pflicht. (Analyse vom 12.05.2021)