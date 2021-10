Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nel.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (04.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die LupeDie Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel würden leicht schwächer in die neue Handelswoche starten. Damit setze sich der Abwärtstrend weiter fort und das Chartbild trübe sich zunehmend ein. Die Aktie notiere nun an einer wichtigen Unterstützung und die Anleger würden ihre Hoffnungen auf diese Marke legen.Der Wasserstoff-Sektor präsentiere sich in den vergangenen Tagen und auch am heutigen Montag durchwachsen. Insbesondere die Aktie von Nel komme nicht aus dem Abwärtssog heraus. Der GD50 stelle momentan eine massive Hürde dar und auch vergangene Woche sei der Kurs bei 15 Norwegische Kronen (NOK) nach unten abgeprallt.Jetzt würden die Anleger hoffen, dass die Unterstützung bei 12,50 NOK einen weiteren Preisverfall aufhalten könne. Falls nicht, drohe ein weiterer Absturz bis auf 11,20 NOK, denn hier befinde sich der nächste Support. Entwarnung könne erst gegeben werden, wenn der Kurs sich nachhaltig über 15 NOK zurückkämpfe.Anleger beachten den Stopp bei 1,10 Euro, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link