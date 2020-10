Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (07.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel-Anleger könnten wieder aufatmen. Die Aktie habe sich zuletzt im Abwärtssog des Partnerunternehmens Nikola befunden. Diese Woche zeige sich der Wert aber wieder von seiner starken Seite und liege bereits deutlich im Plus. Neue Kaufsignale könnten Tradern bald eine neue Einstiegschance liefern.Nachdem der Partner Nikola mit möglichen Betrugsvorwürfen Negativ-Schlagzeilen gemacht habe, sei auch die Nel-Aktie unter Druck geraten. Der Wert sei dabei aus dem Seitwärtskanal gefallen, der zwischen 17,40 und 23,40 Norwegische Kronen (17,40 NOK würden 1,59 Euro entsprechen) verlaufe. An der 15-NOK-Marke sei es aber zum Rebound gekommen und der Kurs sei am vergangenen Donnerstag in die Range zurückgekehrt.Am Montag hätten sich zudem die Durchschnittslinien des MACD-Indikators gekreuzt, was die Aktie weiter beflügelt habe. Dadurch habe der Kurs gestern die 100-Tage-Linie bei 18,94 NOK erfolgreich überwinden können.Inzwischen habe sich das Chartbild merklich aufgehellt und könnte risikoaffinen Tradern bereits in Kürze eine neue Einstiegschance bieten.Investierte Anleger bleiben dabei, beachten jedoch den Stopp bei 1,20 Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2020)