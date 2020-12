Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (08.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Rund um den Globus würden immer mehr Länder nationale Wasserstoffstrategien offenlegen. Norwegen, die Heimat vom Wasserstoff-Spezialisten Nel, habe diese im Juni dieses Jahres vorgestellt. Doch das reiche einigen Verbänden und Unternehmen nicht aus, der Druck auf die Regierung werde auch vonseiten des Nel-CEO Jon André Løkke erhöht.Wie "BusinessPortal Norwegen" bereits Anfang Dezember berichtet habe, hätten Unternehmen und Verbände aufgerufen, weiter an einer Roadmap zum Aufbau einer H2-Infrastruktur in Norwegen zu arbeiten."Der Wasserstoffsektor wächst rasant und könnte in den kommenden Jahrzehnten 10.000 bis 15.000 neue Arbeitsplätze in Norwegen schaffen. Wir sind heute weltweit führend auf der Technologieseite, aber jetzt beginnt das Rennen", zitiere das Online-Portal Nel-Chef Løkke. "Land für Land kündigen sehr offensive Wasserstoffinvestitionen mit Infrastrukturinvestitionen in zweistelliger Milliardenhöhe an."Dass Nel die norwegische Regierung dazu dränge, in Sachen Wasserstoff-Infrastruktur endlich Nägel mit Köpfen zu machen, verstehe sich von selbst. Jedoch sei Norwegen ein verhältnismäßig kleiner Markt, den Nel mit den Elektrolyse-Technologien und Wasserstoff-Tankstellen adressieren könnte. Wichtiger seien vor allem europäische Großprojekte über die Grenzen von Norwegen hinaus.Engagierte Anleger bleiben bei der spekulativen Aktie dabei und ziehen den Stopp auf 1,40 Euro nach, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.12.2020)