Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,2975 EUR +0,58% (10.06.2022, 10:41)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,11 NOK +0,65% (10.06.2022, 10:31)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (10.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Für die Wasserstoffbranche sei der Donnerstag ein blutroter Tag gewesen. ITM Power habe mit schwachen vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Börsengewitter bei den H2-Aktien ausgelöst. Dabei hätten auch die Papiere von Nel 8,5 Prozent verloren. So könnte es nun weitergehen.Sieben Handelstage in Folge habe die Nel-Aktie versucht, über die kurzfristige Abwärtstrendlinie auszubrechen. Am Donnerstag habe sie diesen Kampf jedoch vorerst verloren. Aufgrund der schwachen vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr beim Konkurrenten ITM Power sei der Titel um 8,5 Prozent am Donnerstag abgerutscht und sei dabei unter die Unterstützung am Zwischenhoch bei 13,45 Norwegische Kronen (NOK) gefallen.Mit einem Schlusskurs von 13,02 NOK habe sich der Wert zwar gerade noch über der häufig angelaufenen 13-NOK-Marke halten können. Doch vonseiten der Oszillatoren ziehe Ungemach auf. Der MACD- sowie der Stochastik-Indikator hätten deutliche Verkaufssignale generiert. Für die Nel-Aktie sei es somit umso bedeutender, die 13-NOK-Marke zu verteidigen. Ansonsten müssten sich Anleger auf weitere Kursrutscher bis mindestens an das 2021er Tief bei 11,89 NOK einstellen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link