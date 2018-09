Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (28.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der positive Newsflow setze sich bei Nel Hydrogen fort. Nachdem das Unternehmen einen Auftrag in Australien an Land habe ziehen können, gebe es jetzt wichtige Neuigkeiten aus Europa: Wie es bekannt gegeben habe, werde das Connecting Europe Facility Program (CEF) das Projekt H2BusEurope mit 40 Millionen Euro fördern. Damit nehme der Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur Fahrt auf.H2BusEurope sei ein Projekt, welches von Nel Hydrogen und anderen Industriepartnern ins Leben gerufen worden sei. Das Ziel: 600 Brennstoffzellen-Stadtbusse in ausgewählten europäischen Regionen auf die Straße zu bringen und eine Versorgung mit grünem Wasserstoff durch Nel und Wasserstofftankstellen sicherzustellen. "Wasserstoffbusse sind bereit für den groß angelegten Einsatz in Europa", so Jacob Krogsgaard von Nel.Die Geduld zahle sich allmählich aus: Gestern sei das Wertpapier mit 3,79 Norwegische Kronen (NOK) aus dem Handel gegangen und habe im Tagesverlauf ein neues Mehrjahreshoch bei 3,85 NOK markiert. Damit habe die hartnäckige Widerstandszone im Bereich von 3,75 NOK überwunden werden können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link