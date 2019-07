Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

6,85 NOK -2,49% (23.07.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (23.07.2019/ac/a/a)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Am 28. August werde das norwegische Unternehmen die Q2-Zahlen vorlegen. Dann werde sich zeigen, wie stark der Vorfall an der Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo die Bilanz belaste und welche neuen Details Nel den Anlegern an die Hand geben würden. Spannung verspreche zudem der Ausblick auf das zweite Halbjahr. Im Rahmen der Präsentation zum ersten Quartal habe der Wasserstoff-Spezialist bereits eine bessere zweite Jahreshälfte in Aussicht gestellt.Nel habe die Anleger mit den Aussage mehr oder weniger auf ein besseres zweites Halbjahr eingestellt. Mögliche Kosten im Zusammenhang mit der Explosion der Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo könnten aber Sorgenfalten bereiten. Aber auch was das betreffe, habe Nel bereits im Rahmen der Präsentation zum Vorfall vor Kosten gewarnt. Wer investiert sei, bleibe dabei. Der Stopp sollte bei 0,52 Euro platziert werden, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2019)Börsenplätze Nel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:0,7095 EUR -2,47% (23.07.2019, 20:45)