Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,629 EUR -6,37% (22.02.2021, 17:15)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

27,04 NOK -4,01% (22.02.2021, 16:29)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (22.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Untenehmen habe vergangene Woche besser als erwartete Zahlen vorgelegt. Dennoch habe sich die Korrektur der Nel-Aktie fortgesetzt. Unter dem Strich habe der Titel in den vergangenen zwei Wochen rund 17% verloren. Ein aktuelles Analystenvotum bringe jedoch Optimismus zum Ausdruck.Konkret: Das norwegische Investmenthaus Arctic Securities habe seine Einschätzung für die Nel-Aktie revidiert. Analyst Daniel Stenslet habe seine Empfehlung von zuvor "halten" auf nun "kaufen" angehoben. Das Kursziel er auf 35 NOK (norwegische Kronen, 3,39 Euro) gesetzt. Damit hätte das Papier, ausgehend vom aktuellen Kursniveau, noch rund 28% Aufwärtspotenzial. was einem deutlichen Aufschlag gegenüber dem aktuellen Kurs entspreche. Erst vor einigen Wochen habe Arctic Securities seine Empfehlung auf "halten" zurückgenommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: