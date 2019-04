Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (15.04.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe erneut einen Auftrag von EQUILON Enterprises (zu Shell gehörend) erhalten. Zwei weitere Wasserstoff-Stationen zur Versorgung von Schwerlastfahrzeugen werde Nel nach Kalifornien liefern. Laut Nel erfolge diese Bestellung auf Basis der Rahmenvereinbarung mit Shell Global Solutions. Derweil richte sich der Fokus in die USA - in ein paar Stunden steigt dort die Nikola World. Der Nel-Partner Nikola Motor werde seine Brennstoffzellen-Trucks vorstellen.An der Investmentstory habe sich bei Nel nichts geändert. Die Börse spekuliere auf mögliche Folgeaufträge von Nikola Motor. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben, sollten aber nie den spekulativen Charakter der Nel-Aktie aus den Augen verlieren. Die Norweger dürften sich auf der Nikola World keinen Fauxpas erlauben, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2019)Börsenplätze Nel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:0,6338 EUR +1,41% (15.04.2019, 09:24)