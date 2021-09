Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,279 EUR +0,75% (21.09.2021, 13:46)



Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,97 NOK -1,07% (21.09.2021, 13:32)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (21.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Im Wasserstoff-Sektor sei am gestrigen Montag etwas besonders geschehen. Während ein Großteil der weltweiten Aktie und Indices starke Kursabschläge hätten verkraften müssen, hätten sich Titel aus der H²-Branche erstaunlich robust präsentiert. Die Nel-Aktie habe hier ein besonderes Kunststück vollbracht - der Kurs habe um drei Prozent zugelegt. Zuvor habe das Papier noch ein neues Jahrestief bei 12,45 Norwegische Kronen (NOK) markiert.Ein weiterer interessanter Aspekt sei zudem das Handelsvolumen am vergangenen Freitag. Dieses sei so hoch wie seit dem großen Sell-Off im Mai nicht mehr gewesen. Dennoch sei die Nel-Aktie lediglich um drei Prozent abgesackt. Das lasse darauf schließen, dass es eine große Umwälzung zwischen Käufern und Verkäufern gegeben habe, aber die Verkäufer nur leicht in der Überzahl gewesen seien. Es gebe also weiterhin genug interessierte Marktteilnehmer, die zu den aktuellen Preisen zugreifen würden.Der Abwärtstrend bei der Nel-Aktie sei weiterhin intakt. Auch am heutigen Dienstag zeige sich das Papier trotz freundlicherem Marktumfeld schwach. Es gebe jedoch einige Anzeichen und Argumente, dass sich die Bullen noch nicht geschlagen geben würden. DER AKTIONÄR glaube auch weiterhin an das Potenzial der Norweger.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link