Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (12.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nel Hydrogen US, eine Tochtergesellschaft von Nel, habe am Mittwoch nach Börsenschluss einen neuen Auftrag gemeldet. Ein führender Energieversorger in den USA habe einen 1,25-Megawatt (MW) PEM-Elektrolyseur in Containerbauweise bestellt. Die Nel-Aktie könne am Donnerstag bisher noch nicht vom Auftrag profitieren.Der Elektrolyseur solle im Rahmen des "DOE H2@Scale-Projekts" in einem Kernkraftwerk in den USA installiert werden. Dadurch möchte sich der nicht namentlich genannte Kunde selbst mit Wasserstoff versorgen und die Anforderungen an die Turbinenkühlung sowie die chemische Kontrolle erfüllen.Darüber hinaus solle das Projekt die wirtschaftliche Machbarkeit der Wasserstofferzeugung in Kernkraftwerken demonstrieren. Außerdem möchten die Verantwortlichen damit einen Entwurf für den Export von kohlenstofffreiem Wasserstoff in großem Maßstab liefern.Grundsätzlich sei es positiv zu werten, dass Nel mit seiner amerikanischen Tochtergesellschaft auf dem US-Markt Fuß fasse. Das Chartbild der Nel-Aktie habe sich allerdings massiv eingetrübt. Der Wert halte sich aktuell nachhaltig unter der wichtigen Marke von 15 Norwegische Kronen (1,44 Euro) und sei bei 1,40 Euro ausgestoppt worden. Neue Impulse könnten die Quartalszahlen am 19 August liefern.Die Nel-Aktie gehöht auf die Watchlist, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2021)