Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,7775 EUR 0,00% (04.10.2019, 15:03)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,63 NOK -1,68% (03.10.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (04.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Von Unternehmensseite mangle es bei dem Elektrolyse-Spezialisten aktuell an Newsflow. Dafür sei das Management rund um Firmenlenker Jon André Løkke auf zahlreichen Konferenzen präsent, wie dem Twitter-Account der Gesellschaft zu entnehmen sei. Und auch im Wasserstoff-Sektor gebe es Bewegung: Linde sorge mit dem Einstieg bei ITM Power für Furore - die Nel-Aktie könne davon jedoch zunächst nicht profitieren.Nel-Trader sollten nun die wichtige Supportzone bei sieben Norwegischen Kronen (NOK) beachten. Dort verlaufe eine wichtige Aufwärtstrendlinie und horizontale Unterstützung. Knapp darüber befinde sich die 100-Tage-Linie bei 7,13 NOK.Würden diese Marken nicht halten, drohe ein Rückfall in Richtung 200-Tage-Linie bei 6,44 NOK. Für positive Signale würde die Nel-Aktie sorgen, wenn das Juli-Hoch bei 7,88 NOK und das September-Hoch bei 8,75 NOK überwunden werde. Im Anschluss wäre der Weg frei bis 9,78 NOK.Engagierte Anleger sollten an Bord bleiben, sollten jedoch nie den spekulativen Charakter der Nel-Aktie aus den Augen verlieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link