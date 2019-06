Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (11.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Am Pfingstmontag habe es laut übereinstimmenden norwegischen Medien einen Vorfall an einer Tankstelle von Uno-X Hydrogen gegeben. Bei diesem Unternehmen handele es sich um ein Joint Venture aus Uno-X, Nel und Praxair. Was der genaue Grund für das Feuer und die Explosion sei, werde gerade geklärt. Nel hat eine Untersuchung in die Wege geleitet. Dennoch komme der Vorfall gar nicht gut an.Das norwegische Unternehmen bemühe sich, schnell Klarheit in diesem Fall zu schaffen. Das sei ganz klar positiv zu werten. Dennoch herrschte weiterhin Unsicherheit, welchen Auslöser es für die Explosion gegeben habe. Dies dürfte sich belastend auf den Aktienkurs von Nel auswirken. In diesem Zusammenhang sei es nun wichtig, dass das Verlaufstief bei 6,26 NOK (Norwegische Kronen) halte. In diesem Bereich würden sehr wichtige charttechnische Unterstützungen verlaufen. Investierte Langfrist-Anleger sollten den Stopp bei 0,60 Euro beachten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.06.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: