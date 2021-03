Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (19.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Mit den steigenden Marktzinsen seien die Kurse der Green-Tech- und Wasserstoff-Aktien zuletzt wieder stärker zurückgekommen. Zudem habe die Nachricht von Plug Power, die Bilanzen vergangener Jahre berichtigen zu müssen, auf die gesamte Branche abgefärbt. Dieser schlechten Stimmung habe sich auch die Nel nicht entziehen können. Mittlerweile sei das Papier des norwegischen Unternehmens jedoch an einem Punkt angekommen, auf den es zu schauen gelte.So sei die Nel-Aktie in den vergangenen Tagen mehrfach unter die 200-Tage-Linie gefallen, habe sich allerdings immer wieder zurückgekämpft. Das gelte auch für den heutigen Handelstag. Blicke man auf die letzten sechs Monate zurück, so habe sich die Nel-Aktie immer nach einem erfolgreichen Test stark erholt, so dass hier ein Trade durchaus lohnenswert sein könnte, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.03.2021) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: