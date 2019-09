Wien (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten Indices der Wall Street meldeten sich gestern mit deutlichen Kursverlusten aus dem verlängerten Wochenende zurück, hielten sich aber im Handelsverlauf stabil, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Einerseits seien diese Entwicklungen durch kleinere Stolpersteine im Handelskonflikt bedingt worden (Klage der Chinesen bei der WTO, Uneinigkeit über die Termine für die nächsten Verhandlungen), andererseits hätten die jüngsten Sentimentindikatoren in den USA deutlich enttäuscht und der PMI Manufacturing sei mit 49,1 sogar unter die Marke von 50 abgerutscht. Dies deute auf negative wirtschaftliche Erwartungen der Anleger hin, was auch den Ölpreis erneut deutlich belastet habe und Gold Auftrieb verliehen habe.



Die negative Stimmung habe sich am heutigen Morgen etwas verflüchtigt und das daraus resultierende Bild in Asien sei eher gemischt. Die Niederlage Boris Johnsons und der Verlust seiner Mehrheit im britischen Parlament würden für weiter erhöhtes Chaos in der Brexit-Debatte sorgen, dennoch würden die vorbörslichen Indikatoren für Europa auf einen festeren Start in den Handelstag hindeuten.

(04.09.2019/ac/a/m)



