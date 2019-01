Neben dem Optimismus in Bezug auf den Handelsstreit seien aber auch die taubenhafteren Töne der US-Notenbanker ein klarer Unterstützungsfaktor. Betrachte man die S&P 500-Sektoren, so sei der Energie-Sektor mit Abstand am stärksten gesucht gewesen. Dies liege wenig verwunderlich an den starken Ölpreisanstiegen, die seit den Tiefständen am 24.12. signifikant hätten zulegen können (Sorte Brent: +22%, WTI: +24%).



Gold sei ebenfalls gesucht gewesen, was der Dollarschwäche sowie der Hoffnung auf eine zukünftig etwas gemächlichere Gangart bei der Straffung der US-Geldpolitik geschuldet sei.



Gemäß den Futures-Indikationen sei an den wichtigen europäischen Handelsplätzen dennoch von einer negativen Börseneröffnung auszugehen. (10.01.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-Börsen haben gestern von der Hoffnung auf einen Ausweg im Zollstreit zwischen den USA und China profitiert und legten den vierten Tag in Folge zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die zuvor nur bis Dienstag anberaumten Handelsgespräche seien überraschend fortgeführt und an den Märkten als Signal für ein Näherkommen beider Seiten gewertet worden. Nach der überaus schwachen Performance im Dezember, die ihren Höhenpunkt am 24.12.2018 erreicht habe, habe der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) bereits knapp zehn Prozent ansteigen können.