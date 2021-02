NYSE-Aktienkurs Nautilus -Aktie:

Kurzprofil Nautilus Inc.:



Nautilus (ISIN: US63910B1026, WKN: 887012, Ticker-Symbol: DF3, NYSE Ticker-Symbol: NLS) ist ein Unternehmen für Fitnessprodukte für Verbraucher. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Direkt und Einzelhandel. Zu den Hauptgeschäftsaktivitäten gehören die Entwicklung, Entwicklung, Beschaffung und Vermarktung von Cardio- und Krafttrainingsprodukten und dazugehörigem Zubehör für den Gebrauch durch den Verbraucher, vor allem in den USA und Kanada, aber auch auf internationalen Märkten außerhalb Nordamerikas.



Das Direktgeschäft bietet den Verbrauchern über Fernsehwerbung, Kataloge und das Internet Produkte direkt an. Im Direktgeschäft vermarktet und verkauft das Unternehmen seine Produkte, hauptsächlich Bowflex Cardio- und Kraftprodukte, direkt an die Verbraucher. Der Einzelhandel bietet seine Produkte über ein Netzwerk von unabhängigen Einzelhandelsunternehmen und Fachhändlern mit Geschäften und Websites in den USA und international an. Im Einzelhandelsgeschäft vermarktet und verkauft das Unternehmen eine Reihe von Fitnessgeräten für Verbraucher unter den Marken Nautilus, Octane Fitness, Schwinn, Universal und Bowflex. (22.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nautilus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Nautilus Inc. (ISIN: US63910B1026, WKN: 887012, Ticker-Symbol: DF3, NYSE Ticker-Symbol: NLS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nautilus mache Ausrüstung für Fitness-Studios. Die Letzteren seien zwar zu, aber man habe auch eine Linie, die sich Privatnutzer nach Hause liefern könnten. Das sei der eine Grund, warum die Nautilus-Aktie nach oben gelaufen sei. Zum anderen habe man auch Connectivity für die einzelnen Geräte im Angebot. Was die Bewertung angehe, sei Nautilus im Vergleich zum Konkurrenten Peloton günstiger unterwegs. Man sei mit etwa 900 Mio. USD bewertet. Langsam könnte man zumindest mal die Milliarde machen, was die Marktkapitalisierung betreffe, denn die Aussichten seien gut. Der Aktienprofi halte Nautilus für eine sehr spannende Geschichte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.02.2021)